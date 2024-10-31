محافظ كفر الشيخ يتابع حركة السير بموقف دسوق والدفع بسيارات إضافية

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، حركة السير بموقف دسوق، فضلًا عن الدفع بسيارات إضافية لنقل الطلاب والأهالي، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى وجود تنسيق كامل بين رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافطة وإدارة المواقف والإدارة العامة للمرور ومباحث المرور، لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين لمتابعة التزام جميع السائقين بخطوط السير وانتظام حركة النقل، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي محاولات لاستغلال الأهالي.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير تجاه من يستغل المواطن في تحصيل مبالغ أزيد من تعريفة الركوب المحددة بكافة الخطوط بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع استغلال الأهالي.

وناشد محافظ كفرالشيخ، جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.