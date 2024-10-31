الجمل: اتحاد عمال مصر داعم لكل خطوات الدولة في مواجهة التحديات

قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إننا نعيش ظرفا استثنائيا يتطلب منا جميعا التكاتف والترابط، والتخلي عن الأمور الشخصية والسطحية والأفق المحدود، والتفكير بعين التجرد من أجل تخطي الوطن لهذه المرحلة الاستثنائية، وهو ما يتطلب منا استلهام روح أكتوبر، روح العزيمة والتحدي وروح الانتصار والاصطفاف حول الوطن.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في احتفالية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بذكرى انتصارات حرب اكتوبر، بمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العامة، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات العمالية والنقابية.

وأرسل رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال مصر، رسالة باسم عمال مصر للقائد والدرع الحامي الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدد من خلالها العهد بأن يظل عمال مصر هم جنود الإنتاج وحائط الصد المتين أمام المغرضين والحاقدين والكارهين نهضة وتنمية هذا الوطن.

وأضاف الجمل، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، له مواقفه الوطنية الداعمة لكل خطوات القيادة السياسية، ومتواجد بكل قياداته ونقاباته العامة ولجانه النقابية في كافة الاستحقاقات الوطنية.

واستكمل، سيظل اتحاد عمال مصر داعم لكل خطوات الدولة المصرية في مواجهة كافة التحديات داخليا وخارجيا، معلنًا دعم اتحاد العمال الكامل وتواجده المستمر فيما تتخذه الدولة من قرارات علي كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال الجمل، إنني أكرر على مسامعكم ما أؤمن به، وهو أن الاصطفاف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة عقيدة راسخة في نفوس عمال مصر، ترجمت بتلاحم الشعب مع الجيش في كل المواقف والظروف، وستظل باقية في القلوب وتدرك أهميتها العقول، وأن استقرار الوطن وأمانة هي غايتنا والدفاع عنه واجب وطني على كل فرد، وأن الدفاع ليس بالسلاح فقط، ولكن الدفاع بالكلمة ونبذ الفرقة ومواجهة الشائعات والوقوف أمام من يحاولون نشر الطاقة السلبية والاستخفاف بكل إنجاز.

وفي ختام كلمته طالب الجمل من كافة الحضور وكل عمال مصر، التمسك بروح أكتوبر وأن تظل أمام الجميع لنستطيع أن نحتفل مع كل تحدٍ بعبور جديد تحققه القيادة السياسية.

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