تعرف على مواعيد انتخابات الاتحادات الرياضية الأولمبية

انتهت الاتحادات الرياضية الأولمبية من الإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات لدورة جديدة 2024 - 2028، والتي تقام بنظام الفردي والقائمة على حسب لوائح كل اتحاد رياضي.

وتجرى انتخابات الاتحاد المصري للرماية يوم الأربعاء 6 نوفمبر بنظام الفردي، ثم انتخابات الاتحاد المصري للفروسية بنظام القائمة المغلقة يوم الخميس 7 نوفمبر، على أن تقام انتخابات اتحاد ألعاب القوى يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024.

وتقام انتخابات الاتحاد المصري للجمباز بنظام القائمة المغلقة يوم الثلاثاء 12 نوفمبر المقبل كما تقام انتخابات اتحاد السباحة بنظام القائمة المغلقة أيضًا يوم 15 نوفمبر، وانتخابات كرة السلة يوم الجمعة 15 نوفمبر، على أن تقام انتخابات اتحاد الهوكي يوم الأحد 17 نوفمبر.

وتعقد انتخابات اتحاد رفع الأثقال يوم الجمعة 22 نوفمبر المقبل، وفي ذات اليوم تقام انتخابات اتحاد الجودو والتي تقام بنظام الفردي، فيما تقام انتخابات اتحاد الترايثلون يوم السبت 23 نوفمبر المقبل، وفي ذات اليوم تقام انتخابات اتحاد التايكوندو بنظام القائمة المغلقة على أن تقام انتخابات اتحاد الجولف يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024.

وتقام انتخابات اتحاد التجديف يوم الجمعة 29 نوفمبر وانتخابات الريشة الطائرة أيضًا في ذات اليوم، فيما تقام انتخابات 4 اتحادات رياضية يوم 30 نوفمبر وهم الملاكمة، المصارعة، الكانوي- الكاياك، التنس الأرضي.

ويشهد شهر ديسمبر المقبل إقامة الانتخابات في 11 اتحاد والبداية من اتحاد الإسكواش حيث تقام الانتخابات يوم 1 ديسمبر، والسلاح يوم 6 ديسمبر والذي يكون بنظام القائمة المغلقة، والكرة الطائرة يوم 6 ديسمبر أيضًا وهو نفس يوم إقامة انتخابات اتحاد الرجبي.

وتقام انتخابات اتحاد الدراجات يوم السبت 7 ديسمبر وكرة القدم بالقائمة المغلقة يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، ثم انتخابات كرة اليد يوم الجمعة 13 ديسمبر وتنس الطاولة يوم الجمعة أيضًا 13 ديسمبر والذي يشهد انتخابات اتحاد الشراع.

وتقام انتخابات اتحاد القوس والسهم يوم السبت 14 ديسمبر المقبل وهو ذات يوم إجراء انتخابات الاتحاد المصري للخماسي الحديث في ختام انتخابات الاتحادات الأولمبية يوم 14 ديسمبر المقبل.