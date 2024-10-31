تعليم دمياط يعقد اجتماعًا لحل أزمات المعلمين وأولياء الأمور

عقدت الدكتورة رباب زيدان، وكيلة مديرية التربية والتعليم في دمياط، اجتماعًا موسعًا مع لجنة متخصصة لبحث سبل حل المشكلات التي تواجه المعلمين وأولياء الأمور استعداد للبدء بتنفيذ اللقاءات الأحد المقبل.

ويهدف هذا الاجتماع، الذي يأتي استجابة لمطالب المعلمين وأولياء الأمور، إلى وضع حلول عاجلة لمجموعة من القضايا الملحة، من بينها نقل وندب المعلمين في بعض التخصصات، وتوفير بيئة تعليمية أكثر جاذبية للطلاب.

وأكدت وكيلة المديرية على أهمية هذا الاجتماع في وضع خطة عمل واضحة المعالم لمعالجة هذه التحديات، مشيرةً إلى أن اللجنة ستعمل على مدار الأسابيع المقبلة لتقديم توصياتها لحل هذه المشكلات بشكل جذري.

وعلى جانب آخر تابعت وكيل المديرية، مع موجهي عموم المواد تفعيل محاضرات الثانوية العامة بالمدارس، مؤكدةً على شمول تلك المحاضرات على جميع المواد.

وأكدت وكيل المديرية على أهمية تفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتخصيص لها فترة في نهاية اليوم الدراسي أو مع بداية كل حصة.

كما شددت على التأكد من عدة جوانب أساسية، منها كثافة الطلاب، حيث اطمأنت على وجود أعداد مناسبة من الطلاب في الفصول الدراسية، والنظافة العامة والتأكد من نظافة المدرسة ومحيطها، ما يساهم في خلق بيئة تعليمية صحية، والتزام المعلمين حيث تأكدت من حضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية والتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.