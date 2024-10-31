تنظيم 4 قوافل علاجية وتركيب 950 وصلة مياه خلال أكتوبر بقرى الفيوم

نجحت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم خلال شهر أكتوبر فى تنظيم 4 قوافل علاجية بالتعاون مع المستشفى الجامعى بمحافظة الفيوم، حيث استهدفت توقيع الكشف الطبي على 920 مريض من غير القادرين بقرى الشيخ فضل وهوارة عدلان والصوفي بمركز الفيوم، وقرية السليين وابهيت الحجر وبندر سنورس بمركز سنورس، وقرية المظاطلي بمركز طامية، وقريتي ابوكساه وشكشوك و النزله بمركز ابشواي، وقرى بحر ابوالمير ومنية الحيط وعزبة قلمشاه والجعافرة بمركز إطسا.

كما تم تنظيم احتفالية كبرى بنادي التطبيقيين بالفيوم لتوزيع 500 شنطة وأدوات مدرسية مجانًا ضمن مبادرة "فرحهم بشنتطهم"، على الأطفال من الأسر الأكثر إستحقاقاً بمحافظة الفيوم، بالإضافة الى تركيب 950 وصلة مياه شرب نقية للأولى بالرعاية بقرى ومراكز محافظة الفيوم.

جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة جبريل عبدالوهاب مدير تضامن الفيوم.

وقال جبريل عبدالوهاب، إن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتعاون بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

inbound4577233068105408067

inbound5164913900312586332

inbound1625967382595880250