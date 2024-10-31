الموجة الـ24.. إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بمركز القوصية بأسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مواصلة جهود إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 24 للازالات التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لجهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من إزالة 16 حالة تعدٍ بالبناء على أراضٍ زراعية بمركز القوصية وذلك خلال حملة مكبرة برئاسة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية بمشاركة والعميد تامر هارون مأمور مركز شرطة القوصية والقوات المرافقة له ومصطفى عرابي وصالح البارودي ومحمد عبدالحميد نواب رئيس المركز ورؤساء القرى ومسئولي الازالات وحماية الأراضي بالمركز وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أبوالنصر أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات، مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة وإنهاء ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وكذلك وضع اليد بشكل كامل موجهًا رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن بتكثيف عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة تلك التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة