محافظ أسيوط: إحلال جزئي بمدرسة البداري الثانوية المشتركة لتقليل الكثافات الطلابية

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إنه جارٍ تنفيذ إحلال جزئي بمدرسة البداري الثانوية المشتركة لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول ضمن خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتوفير الخدمات التعليمية للقرى والنجوع المحرومة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية وتوفيرها بكافة القرى والمناطق المحرومة والأكثر احتياجا ووضعها على رأس الأولويات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بأسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام الفرع تشرف على تنفيذ إحلال جزئي بمدرسة البداري الثانوية المشتركة بمركز البداري بطاقة 23 فصل دراسي بخلاف غرف الإدارة والمعامل، وذلك لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول مشددًا على المتابعة الدورية الميدانية لتنفيذ مراحل العمل للتأكد من تطبيق المواصفات والمعايير الفنية المقررة ومتابعة التنفيذ وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى استكمال خطة المحافظة في بناء مدارس جديدة وتنفيذ أعمال توسعة وإحلال كلي وجزئي للمدارس القائمة بالفعل لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب والقضاء على الكثافات بالفصول وتعدد الفترات الدراسية.

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