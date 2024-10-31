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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

دون إصابات.. السيطرة على حريق محدود بصالة الأنشطة الطلابية بجامعة المنيا

جامعة المنيا
جامعة المنيا
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق محدود شب بمقاعد وأثاث بمخزن خلف مبنى الصالة المغطاة بالجامعة دون أية إصابات بين الطلاب والعاملين بالجامعة.

وعلى الفور تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا موقع الحريق برفقة الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده من خلال سيارات الدفاع المدني ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بين الطلاب والعاملين بالجامعة وجارٍ حصر التلفيات .

وأصدر رئيس الجامعة قراراً بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحريق.

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