ضمن مبادرة بداية.. جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية سنرو القبلية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم قافلة طبية بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، بالوحدة الصحية بقرية سنرو القبلية مركز أبشواي.

وقال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن مشاركة جامعة الفيوم في المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" بناءً على تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتنفيذ برامج وانشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وانطلاقًا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية.

وأضاف، أن اليوم شهد تواصل القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية سنروالقبلية، وشارك فيها نخبة متميزة من الأطباء وذلك في تخصص الباطنة، الأطفال، النساء، وقد تم الكشف الطبي على 75حالة منها 22 حالة باطنة، 17حالة أطفال، 36حالة نساء.

وأشار إلى أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة عقدت خلال القافلة اليوم حملة توعية بقضايا العنف ضد المرأة وشارك في التوعية الدكتورة هبة عبد الوهاب، المدرس بقسم التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية ومنسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وتناولت حملة التوعية لأهل القرية قضايا العنف ضد المرأة، حيث تمت مناقشة مظاهر العنف ضد المرأة في الريف المصري وكيفية التعامل مع العنف اللفظي على وجه التحديد وتأثير العنف اللفظي على تربية الأبناء، كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر وأسبابها والمفاضلة بين استكمال البنت للتعليم وبين الزواج في سن مبكرة، وتم مناقشة مشاركة المرأة في تكاليف الحياة وإدارتها لبيتها ماليا، كما قام الفريق بتوعية أهل القرية بأشكال العنف ضد المرأة ومدي تأثيرها علي المرأة والأسرة والمجتمع وبلغ عدد السيدات والفتيات التي تم توعيتهم 27 فتاة وسيدة.

وأكد أن جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال مدة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.

وجاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لحياة الإنسان المصري، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نجلاء الشربيني، عميد كلية الطب والدكتور سامح عشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

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