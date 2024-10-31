حزب الله: استهدفنا تجمعًا لقوات الاحتلال للمرة الثانية بمنطقة الخيام

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، استهدافه تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثانية جنوبي منطقة الخيام بقذائف المدفعية، وفقًا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وتصدى حزب الله لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي التوغل جنوبي لبنان، حيث تركزت استهدافاته لتجمّعات الاحتلال عند أطراف بلدة الخيام.

واستهدف حزب الله عند الساعة الـ9:30 صباحًا تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة وطى الخيام، جنوبي شرقي ‏البلدة، بقذائف المدفعية، واستهدفت المقاومة مرة ثانية تجمعا لقوات الاحتلال عند منطقة وطى الخيام.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية سماع دوي صفارات الإنذار شمالي الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة، مشيرةً إلى أن حزب الله يمكنه إطلاق النار على إسرائيل من كل مدى كما نرى ولا يمكن إيقاف ذلك بشكل شامل وكامل.