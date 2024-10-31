تعرف على العروض الكبرى ومسابقة مسرح الشارع المشاركة بمهرجان شرم الشيخ الشبابي

أعلن الفنان مفيد عاشور، عضو لجنة مشاهدة واختيار العروض بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته التاسعة، ما تم اختياره من العروض الكبرى المشاركة وعروض مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة بالمهرجان، والمقرر أقامتها في الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر المقبل.

وقال الفنان مفيد عاشور: "شاركني في اختيار العروض أعضاء اللجنة المكونة من الفنانة عزة لبيب، والدكتورة سامية حبيب، وتم الاستقرار على كل من العروض التالية، من إيطاليا عرض "هاملت"، ومن مصر عرض "130 قطعة"، ومن الإمارات عرض "اصطياد"، ومن سلطنة عمان عرض "انعكاسات"، ومن كوسوفو عرض"Innocent Little Murder"، إلى جانب يقام عرض مسرحي شرفي يعرض لأول مرة بعنوان "فاطمة الهواري" من الأردن، وهو من تأليف و اخراج غنام غنام. وعرضين احتياطي وهما (الطاحونه الحمراء) مصر ، (newses) من مصر

اما عروض مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة من سلطنة عمان العرض المسرحي (فضيلة العبيد)، ليبيا عرض (خرف)، كردستان- فرنسا (سلمي)، مصر (خلف النافذة) بالإضافة إلى ثلاثة عروض احتياطي في حال تعذر احد العروض الأساسية وهم (كاسبر) مصر ، (تن تن) مصر، (تبادل إطلاق نار) سوريا.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر المقبل، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وبرعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.