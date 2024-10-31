ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20991 طن تشمل : 1070 طن ملح معبأ و 3000 طن علف بنجر و 2200 طن يوريا و 403 طن كلينكر و 1893 طن سماد و 1600 طن فلوسبار و 2775 طن أسمنت معبأ و 8050 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51965 طنا تشمل : 8015 طن حديد و 2463 طن بازلاء و 259 طن حمص و 1613 طن عدس و 15932 طن فول صويا و 11195 طن ذرة و 2500 طن سكر و 9875 طن قمح و 113 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1046 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 662 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4554 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 135509 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120342 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2690 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية و شحن عدد 50 حاوية 20 قدم متجه الى السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4700 حركة .

نفذت هيئة ميناء دمياط بالتعاون والتنسيق مع شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة ( بتروسيف ) إحدى شركات قطاع البترول فاعليات التجربة العملية الاستراتيجية لمكافحة التلوث البحري بالزيت ( مصر الجديدة 1 ) بمشاركة الهيئة المصرية العامة للبترول وجهاز شئون البيئة وشركة موبكو وشركة بتروسيف ومراكزها التابعة بالإسكندرية و السويس ورأس غارب والغردقة والطور والتبين وأسوان وأسيوط إلى جانب الجهات المعنية داخل المجتمع المينائي .