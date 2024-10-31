شهيدان و7 إصابات في جباليا النزلة شمال قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبا عاجل، اليوم الخميس، بإرتقاء شهيدان و7 إصابات جراء استهداف الاحتلال لتجمع مواطنين بالقرب من محطة خلة في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفاد المراسل، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق الصحابة وسط مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى القدس في تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وغرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومحيط مربع أبو شريعة بحي الصبرة جنوبي المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,163 مواطنا، وإصابة 101,510 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.