"ترانزيت طرابلس" و"بندور على الحب".. عرضان يتناولان قضايا اجتماعية وإنسانية ضمن فعاليات "دي-كاف"

يشهد مسرح الفلكي في القاهرة العرض المسرحي "ترانزيت طرابلس" من لبنان وألمانيا، للمخرجة كارولين حاتم، يومي الأحد والاثنين 3 و4 نوفمبر في تمام الثامنة مساءً، ضمن برنامج الفنون الأدائية لمهرجان "دي- كاف" في نسخته الـ12.

تقتبس كارولين حاتم أحداث المسرحية من رواية "ترانزيت" للكاتبة آنا زيغرس، حيث تستعرض قضايا النزوح والهجرة في السياقين السوري واللبناني، بينما تعكس المسرحية أوضاع فرنسا خلال الأربعينيات، وتدور الأحداث في لبنان، حيث يعيش الجميع في حالة من الانتظار، يحاولون الحصول على تأشيرات أو يحلمون بالفرار من واقعهم الحالي.

كما يشهد المعهد الفرنسي بالقاهرة العرض العالمي الأول لمسرحية "بندور على الحب" من مصر وسوريا، أداء ناندا محمد ومحمد سامي، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، في تمام الثامنة مساءً.

يذكر أن "بندور على الحب" هو جزء من برنامج "العروض الأولى" الذي ينظمه المعهد الفرنسي، ويستعرض قصة ثنائي يمران بمفترق طرق في علاقتهما. ومع مرور الوقت، يفقد الحب بينهما وهجه، فيقرران خوض رحلة جديدة لاستكشاف الحب والإبحار في رحلة حسّية وسمعية تعبّر عن مشاعرهما، حيث يجسد العرض أعماق الحب ودرجاته عبر الأصوات البشرية والموسيقى، مستمدين القوة من المسرح والأصوات للتعبير عن مشاعرهما بصدق وحرية.