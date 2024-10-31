مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم الفنان أحمد ماهر نوفمبر المقبل

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تكريم الفنان أحمد ماهر، ضم فعاليات الدورة الثانية، والمقرر انطلاقها خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك تقديرا لمشواره الفني الكبير، واسهاماته البارزة في المسرح المدرسي ومسرح الطفل.

وأكدت الدكتورة داليا همام، رئيس المهرجان، أن الفنان أحمد ماهر أحد رموز مسرح الطفل في العقود الأخيرة، كما أنه أخذ على عاتقه النهوض بالمسرح المدرسي من خلال حرصه على تقديم العديد من العروض على مسرح المدارس التعليمية، موضحةً أنه يستحق لقب فارس المسرح العربي.

يشار أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.