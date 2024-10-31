رئيس جامعة القاهرة: البدء في إجراءات تأسيس عدد من الشركات الجامعية

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم مجلس الجامعة التهنئة للدكتور محمد سامي عبد الصادق لثقة القيادة السياسية وصدور القرار الجمهوري رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٤ بتعيينه رئيسًا لجامعة القاهرة لمدة ٤ سنوات.

وأعلن رئيس الجامعة إطلاق "استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي" في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة عليا تكون مهمتها متابعة تنفيذ الاستراتيجية بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها، وإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي بكل كلية أو معهد لتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية.

كذلك وجه رئيس جامعة القاهرة بإتاحة دليل متكامل للمواقع والمعامل البحثية المتوفرة داخل الجامعة وتوزيعها، لتيسير الاستفادة للباحثين من داخل الجامعة وخارجها.

ووافق المجلس، على تخصيص مبني مدرجات (1) بمقر الفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر لاستخدامه لبدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية بعد استيفاء الإجراءات اعتبارا من العام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

كما وافق المجلس، على تشكيل لجنة تنفيذية للتنسيق والتكامل بين مطابع الجامعة والتي تضم مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر ومطبعة التعليم المدمج بما يحقق رفع الكفاءة والقدرة الإنتاجية، مع توجيه اللجنة بتفعيل دار جامعة القاهرة للنشر والتوزيع.

وقد استعرض المجلس أنشطة الجامعة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية (بداية جديدة لبناء الإنسان) والتعرف على نتائج القوافل التنموية الشاملة التي أطلقت من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لقرى محافظة الجيزة في إطار تفعيل المبادرة، حيث اشتملت هذه القوافل على تخصصات طب بشري وطب اسنان وبيطري وزراعي وتوعوي.

كذلك وافق المجلس، على مضاعفة دعم التكافل الاجتماعي للطلاب النظاميين كدعم جزئى للمصروفات الدراسية، ووافق كذلك على استضافة المدن الجامعية للطلبة والطالبات غير المقيمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، نظرًا لبعد محال اقامتهم عن مقار لجانهم بالكليات، وذلك دون التأثير على أولوية المستحقين الأصليين من الطلاب بالتسكين في المدن.

ووافق المجلس، على ترتييات المشاركة في الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي Urban Expo الذي يقام بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال الفترة من ٤ - ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ ، مع سداد رسوم المشاركة المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على ما انتهت إليه لجنة جامعة القاهرة لأخلاقيات رعاية استخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي، في ضوء المقاطع المصورة التي نسبت إلى كلية الطب البيطري.

كما وافق المجلس، على البدء في إجراءات تأسيس عدد من الشركات الجامعية، من بينها شركة جامعة القاهرة لإدارة الأصول المعنوية، وشركات لتسويق خدمات الاستشارات والبحوث والابتكارات في المجالات الطبية والهندسة والدوائية، إضافة إلى شركة جامعة القاهرة لتطبيقات وسلامة الذكاء الاصطناعي، وشركة قصر العيني لإدارة المستشفيات والمنشآت الطبية.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين كلية الصيدلة وجامعة أوتاجو بنيوزيلاندا، واتفاقية التعاون بين كلية الآداب "قسم اللغة اليابانية وآدابها" والمركز الدولي للدراسات الثقافية اليابانية " معهد الدراسات الإنسانية والثقافية" هيئة مؤسسية للتعاون البحثي بين الجامعات، ومذكرة التفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة ايراسموس روتردام بهولندا، وتجديد مذكرة التفاهم بين بين كلية التجارة والمركز الدولي للدراسات الرياضية، ومذكرة التفاهم بين كلية طب قصر العيني والمكتب الوطني لطب الشغل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، واتفاقية التعاون بين كلية الصيدلة وجامعة لوبين الطبية ببولندا، ومذكرة التفاهم بين الهندسة ومختبر استكشاف الفضاء السحيق بشأن التعاون في المحطة الدولية لأبحاث القمر بالصين ILRS، ومذكرتي التفاهم بين كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي وجامعة ولاية دوبنا بروسيا، وكلية الهندسة والتكنولوجيا بالجامعة المصرية الصينية في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب.

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