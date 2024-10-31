الأحد.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ45 

يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمى، مؤتمرًا صحفيًا؛ فى الثانية عشرة ظهر الأحد المقبل الموافق 3 نوفمبر.

ويقام المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 45 للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر، وذلك فى تمام الثانية عشرة ظهرا بأحد الفنادق بالقاهرة .

من المقرر أن تكشف إدارة المهرجان عن قوائم الأفلام المشاركة في المسابقات والبرامج المختلفة، وأبرز الحضور من نجوم السينما العالمية وكذلك الورش الفنية وجلسات النقاش، التي من المقرر إقامتها ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي توفر أيضا للمحترفين فرصًا للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي.