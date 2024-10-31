وصول ضحايا والدهم طبيب النساء المتهم بهتك عرضهم للجنايات

وصلت منذ قليل الفتاتان الشاكيتان والدهما طبيب النساء المتهم بالتعدي على بناته الثلاثة، إلى قاعة محكمة جنايات القاهرة، كما وصلت المترجمة لعدم إجادتهن اللغة العربية، حيث ان المحكمة لا تعترف بالمترجم الخاص بهن وطالبت بإستدعاء مترجم معتمد من السفارة.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة الطبيب المتهم بالتعدي على بناته الثلاثة إلى محكمة الجنايات وتحديد جلسة عاجلة لنظر أولي جلسات محاكمته بتهمة التعدي جنسيا على بناته الثلاثة تحت التهديد، ومعاشرتهن كرها عنهن وتهديده بحبسهن في غرف خاصة داخل فيلته ومنعهن من أي تواصل مع الآخرين.

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة غموض واقعة تعدي طبيب بشري يحمل الجنسيتين المصرية وإحدى الدول الأجنبية، على ابنته القاصر جنسيا، وتبين من التحقيقات أن مندوبا من إحدى السفارات حضر لقسم شرطة التجمع الخامس وبصحبته 3 فتيات وحرر محضرا رسميا، اتهم فيه الطبيب بـ التعدى جنسيا على واحدة من بناته الثلاثة واحتجاز أخرى.

وبمناقشة المجنى عليهن، أكدن في التحقيقات قيام والدهن طبيب بشرى بالتعدى على واحدة منهن جنسيا واغتصابها، وقدمت واحدة منهن فيديو لوالدها أثناء العلاقة مع شقيقتها البالغة من العمر 16 سنة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي لمباحث القاهرة، وتمكن من ضبط الطبيب المتهم، وبمناقشته أنكر الواقعة تماما، وأكد أن أسرته حررت محضرا ضده بسبب وجود خلافات مع بناته وزوجته فقررن جميعا تحرير محضر بقيامه بالتعدي على واحدة منهن جنسيا.

وبسماع أقوال الفتيات، قالت واحدة منهن إن والدها يعمل طبيبا بشريا وتعدى على شقيقتها جنسيا داخل فيلا خاصة به في التجمع الخامس، وأنها قامت بتصويره أثناء اغتصابه شقيقتها، وعندما واجهته بالـ فيديو هددها وقام بحبسها داخل فيلا بالتجمع ومنعها من الخروج حتى لا تفضح أمره، فنجحت الفتاة في الوصول لإحدى السفارات التي يحملن جنسيتها وقامت بالإبلاغ عن الواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم داخل فيلا خاصة به في منطقة التجمع الخامس، وجارٍ التحقيق في الواقعة ومواجهة الطبيب المتهم بأقوال بناته الثلاثة في الاتهام الموجه ضده بالتعدى الجنسى، وكذلك الاطلاع على الفيديو الذي قامت إحداهن بتصويره.