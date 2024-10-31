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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"وكيل تعليم الفيوم ينذر مدير مدرسة لعدم تنفيذ البرامج العلاجية للطلاب الضعاف

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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قام الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بجولة ميدانية مفاجئة لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة أبشواي التعليمية، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، والدكتور حسين العشيري مدير إدارة أبشواي التعليمية، وأحمد رياض وكيل إدارة أبشواي التعليمية.

حضر وكيل الوزارة، طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة الشهيد تامر أحمد رمضان، وتفقد المدرسة والفصول الدراسية، وحجرة التربية الفنية، وقام بتكليف قسم التربية الفنية بالمدرسة بتصميم لوحة فنية عن معالم الفيوم السياحية. 

كما تابع وكيل الوزارة مدرسة أبو نصار الإعدادية والفصول الدراسية، والمعامل، وأنذر إدارة المدرسة بوضع خطط علاجية لمتابعة الطلاب الضعاف وخطط تحسين المستوى التعليمي، وبرامج للطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة.

كما أشار وكيل الوزارة، إلى ضرورة تكثيف المتابعات من التوجيهات المختصة إلى المدرسة، وقرر وكيل الوزارة أنه سيقوم بزيارة للمدرسة بعد 15 يوما لتقييم مستوى الطلاب.

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وكيل تعليم الفيوم الجديد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل تعليم الفيوم زيارة مفاجئة لمدرسة أبونصار في الفيوم مدارس الفيوم إنذار لمدير مدرسة أبو نصار لعدم تنفيذ البرامج العلاجية للطلاب محافظة الفيوم