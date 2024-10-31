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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بدر الدين: القضية الفلسطينية محور اهتمام الدولة والقيادة المصرية| فيديو

الدكتور إكرام بدر
الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلاقات الدولية
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قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ القضية الفلسطينية محور اهتمام الدولة والقيادة والمؤسسات السياسية المصرية، موضحًا أنه منذ بداية الأزمة في غزة، فإن للموقف المصري ثوابت تدور حولها الدبلوماسية المصرية في تأييد الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف بدر الدين، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الثوابت تتمثل في إدخال وإنفاذ المساعدات الإنسانية والعمل على إيقاف إطلاق النيران وتبادل الأسرى، معربًا عن أمله في حدوث حراك بلبنان وغزة، ولكن إسرائيل تراوغ.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أنه تم عقد لقاءات متعددة واتصالات على مستوى القمة مع دول المختلفة، والكثير من دول العالم تقدر الموقف العالم، موضحًا أن مصر لا تألو جهدا في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين، وتمت الإشارة من جانب مصر مع بداية الأزمة إلى ضرورة احتواء هذه الأزمة، لأن عدم ذلك سيؤدي إلى توسيع نطاقها.

القضية الفلسطينية الدبلوماسية المصرية