لاعبة الأهلي تشعل حرب التصريحات بين الزمالك والاتحاد في الكرة النسائية

اشتعلت أزمة وتصريحات متضاربة بين مسؤولي اتحاد الكرة ونادي الزمالك، وذلك بعد إعلان نادي دلفي الرياضي لكرة القدم النسائية إعلان انسحابه من الدوري المصري الممتاز الجاري حاليًا، في أول نسخة لبطولة الدوري في مصر عام 1999، أي بعد 26 عاما.

اعتذار نادي دلفي عن استكمال الدوري

وقدم نادي دلفي لكرة القدم النسائية اعتذاره بشكل رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم لعدم استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز للسيدات، وذلك بعد قيامه بالانسحاب في أكثر من مباراة وعدم حضورها في الجولات الأولى حتى الرابعة من عمر الدوري، حيث انسحب الفريق من مباراته الأولى في الجولة الأولى للدوري أمام إنبي وتم إعلان فوز فريق إنبي بهدفين طبقًا للائحة، ومن ثم خسارته أمام بيراميدز بـ6 أهداف، وخسارته على يد البنك الأهلي بعشرة أهداف، وأخيرًا انسحابه أمام فريق المسار في الجولة الرابعة التي تمت أول أمس وإعلان فوز المسار بهدفين وفقًا للائحة.

وبذلك تغير شكل ترتيب الدوري المصري للسيدات، وصعد النادي الأهلي لكرة القدم النسائية على قمة ترتيب جدول الدوري المصري للسيدات بـ12 نقطة، ليليه البنك الأهلي بـ9 نقاط، ومسار بـ9 نقاط، ومودرن سبورت 6 نقاط.

أول عقوبة من الاتحاد على الفريق المنسحب في دوري السيدات

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم رفع اسم نادي دلفي من مسابقة دوري القسم الأول للكرة النسائية موسم 2024- 2025، وإبلاغ جميع الأندية المشاركة في الدوري، وتطبيق المادة 52 من لائحة المسابقات وهي "إلغاء نتائج مبارياته من المسابقة مع الفرق الأخرى".

ليتم تصعيد الأمر بقرار جديد صدر من الاتحاد المصري، بتوقيع عقوبة مالية قدرها عشرون ألف جنيه على النادي، على أن تسدد لخزينة الاتحاد، وتطبيق لائحة شؤون اللاعبين في هذا الشأن بأن الفريق المنسحب يحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول.

تصريحات مسئولي الاتحاد عن انسحاب الفرق

قالت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، تعليقا على انسحاب الفريق، إن الإخلال بنظام دوري الكرة النسائية سيقابله عقوبات متوافقة مع اللوائح، مؤكدةً أنه لن يكون هناك عودة إلى الوراء في هذا الملف.

وأضافت الرفاعي عبر تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن تكاتف منظومة الكرة النسائية هو الهدف الأسمى لإنجاح مشروع يتم بناؤه منذ 3 سنوات، وأن ما تم انجازه في مدة بسيطة لم يحدث في الكرة النسائية منذ ربع قرن.

وتابعت، سأدافع عن منظومة الكرة النسائية وسأدعم تطبيق اللوائح بالمساواة على الجميع لنصل في النهاية إلى مسابقة منتظمة ومستقرة يستمر فيها من يتحمل مسؤولية المشاركة باحترافية في نشاط الكرة النسائية المصرية، مشيرةً إلى أنه لا تهاون ولا تخاذل في الدفاع عن نجاح الكرة النسائية.

تضارب تصريحات بين مدرب الكرة النسائية في الزمالك واتحاد الكرة.. هل يتأثر دوري السيدات؟

في الوقت ذاته انتقد عادل حسين، المدير الفني لنادي الزمالك لكرة القدم النسائية، تصريحات دينا الرفاعي بشأن قرار اتحاد الكرة بالغرامة المالية على نادي دلفي بعد انسحابه، وتسجيل اعتراضه عن تباطؤ الاتحاد في إصدار قرارات أهم تستحق النظر فيها، قائلًا أتعجب من هذا التصريح خصوصا أما يطلع من مسءول داخل الاتحاد المصري (المساواة –وتطبيق اللائحة على الجميع)، مع العلم إننا تقدمنا بشكوى للاتحاد بتاريخ 7-10 الماضي ضد اللاعبة "رودينا عبد الرسول" والتي تم إيقافها في الأسبوع 28 الموسم الماضي في واقعة واستبعادها من المنتخب".

انتقاد مسؤولي نادي الزمالك على قرارات الاتحاد

واستكمل المدير الفني للزمالك في ستوري على صفحته الرسمية، الواقعة يعلمها الجميع واستوجبت شطب اللاعبة بعدما قامت بالتعدي على لاعبة زد وإصابتها بارتجاج في المخ وتم عمل محضر للاعبة وبعدها تنازلت اللاعبة عن المحضر بعد تدخل مسؤول كبير ويعلم الجميع في كرة القدم النسائية بهذه الواقعة بما فيهم الاتحاد (مباراة دلفي وزد إف سي)".

وأضاف حسين، أنه حتى اليوم لم يتم الرد علينا والتكتم على الشكوى مع العلم إنه تم إرسال احتجاج من 3 أيام وأيضًا لم يتم الرد رغم أن نفس اللجنة أصدرت قرارًا اليوم ضد نادي دلفي فهل تطبق فعلا اللوائح؟ وهل يوجد مساواة؟ السؤال هنا لماذا لم يتم الرد علينا، لماذا لم يتم الإعلان عن عقوبة اللاعبة لو كلامنا غير صحيح؟".

أزمة رودينا عبد الرسول

وكان الأهلي حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في قمة الفريقين بالجولة الأولى من دوري الكرة النسائية.

وعقب المباراة تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، ضد مشاركة رودينا عبد الرسول مع النادي الأهلي، نظرًا لعدم تطبيق مدة عقوبة إيقافها للإيقاف لثلاث مباريات بسبب تعديها على لاعبة فريق زد خلال الموسم الماضي.

وقال مدرب الزمالك، إن اللاعبة رودينا خلال لعبها الموسم الماضي مع نادي دلفي قبل أن تنتقل إلى الأهلي، تعرضت لعقوبة تأديبية بعد تعديها بالضرب على منى منصور لاعبة فريق زد، خلال مباراة الفريقين الموسم المنصرم وتحديدًا خلال مباراة الجولة الـ28، وتعرضت للإيقاف 3 مباريات امتثلت للعقوبة في مباراة واحدة لأن الموسم ينتهي في الجولة 29.

وتابع، وبهذا لا يحق لها المشاركة في الجولة الأولى من الموسم الجديد أمام الزمالك ولا حتى في الجولة الثانية أمام وادي دجلة، لافتًا إلى أن مشاركتها اليوم غير قانونية، لذلك استقررنا على تقديم شكوى ضد اللاعبة يوم السبت للاتحاد المصري لكرة القدم.

وردت دينا الرفاعي في تصريحات صحفية لها، قائلةً أنه يتم حاليا النظر في الشكوى التي قدمها الزمالك ضد لاعبة الأهلي رودينا عبد الرسول، مشيرةً إلى أنه يجرى حاليًا التحقيق في الشكوى المقدمة من جانب الزمالك إلى اللجنة المختصة وسيتم الإعلان عن القرار فور صدوره.

يذكر أن النسخة الجديدة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، تنطلق بمشاركة 19 فريقًا بعد مرور 26 عامًا من انطلاق المسابقة، ليكون عدد الفرق 18 فريق بعد انسحاب دلفي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد اشترط شرطا جديدا على الأندية للمشاركة في بطولتي إفريقيا سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.