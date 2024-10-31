محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة شارع 9 بالمعادي

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة شارع 9 بالمعادى بطول 2900 متر من طرة حتى شارع حسنين دسوقي بعد انتهاء أعمال رصف الشارع وإعادة الشىء لأصله عقب انتهاء أعمال استبدال المرافق به والتي شملت مشروع خطي مياه 20p ، 300 مل، وتغيير خط الصرف الصحي وخطوط الكهرباء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تشمل الرصف، ورفع كفاءة الأرصفة، والبلدورات، والإنارة، والتشجير، ورفع كفاءة ميدان المحطة.

ووجه محافظ القاهرة بضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال التشجير على جانبي كافة الشوارع والميادين التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها مع العناية بالمزروعات بالجزر الوسطى.

والتقى محافظ القاهرة خلال جولته بأعضاء جمعية محبي الأشجار بالمعادي الذين أثنوا على جهود محافظة القاهرة في التشجير ورفع كفاءة الشوارع بالمنطقة.

رافق المحافظ في جولته المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.