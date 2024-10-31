قبل مصطفى فهمي وحسن يوسف.. مشاهير رحلوا في 2024

شهد عام 2024 سلسلة من الوفيات المؤثرة التي هزت الوسط الفني وأثارت الحزن بين جماهير النجوم الذين ارتبطوا بأعمالهم طوال سنوات عديدة.

وفيما يلي أبرز الشخصيات الفنية التي فقدناها خلال هذا العام قبل رحيل الفنان مصطفى فهمي والفنان حسن يوسف خلال اليومين الماضيين:

1. مصطفى فهمي:

توفي الفنان المصري مصطفى فهمي صباح يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024 عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية، وكان قد خضع لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني في المخ، إلا أن مضاعفات العملية أثرت على حالته، مما أدى إلى وفاته.

2. حسن يوسف:

كما فقد الوسط الفني الفنان حسن يوسف في بداية الأسبوع، بعد سنوات من المعاناة من حزن فقدان ابنه عبدالله الذي توفي غرقًا قبل عامين، وأعلن شقيقه محمد يوسف خبر الوفاة على حسابه الشخصي، مشيدًا بمسيرة شقيقه الفنية الطويلة التي تميزت بأدوار “الولد الشقي” ومشاركته في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية.

3. صلاح السعدني:

توفي الفنان صلاح السعدني في 19 أبريل 2024 عن عمر 80 عامًا، يوعرف بـ”عمدة الدراما” وقدم مسيرة حافلة من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة في قلوب الجمهور، أشهرها مسلسل ليالي الحلمية.

4. شيرين سيف النصر:

غيب الموت الفنانة شيرين سيف النصر في 13 أبريل عن عمر 57 عامًا، حيث قدمت شيرين العديد من الأدوار الناجحة في السينما والتلفزيون، وعاشت في فرنسا فترة قبل أن تبدأ مسيرتها الفنية التي اشتهرت فيها بأعمال مثل سواق الهانم والمال والبنون، واعتزلت الفن عدة مرات وعادت لفترات قصيرة.

5. جميل برسوم:

توفي جميل برسوم في 4 مارس عن عمر 81 عامًا، درس الزراعة، لكنه حول مسيرته إلى الفن، وشارك في أعمال بارزة مثل مسلسل أوان الورد وفيلم ولاد العم.

6. ياسر الشرقاوي:

رحل الفنان ياسر الشرقاوي في 17 مارس بعد سقوطه من سطح منزله أثناء إطعام الحمام، ويعد الشرقاوي من الوجوه المعروفة في الدراما المصرية وشارك في مسلسل عاصفة الشك.

7. محمد قشطة:

توفي الفنان محمد قشطة في 24 مارس بعد صراع مع الفشل الكلوي، واشتهر بأدوار ثانوية في العديد من الأعمال مثل مسلسل ليالي الحلمية وفيلم عمر وسلمى.

8. حلمي بكر:

غيب الموت الملحن حلمي بكر في 1 مارس بعد صراع مع المرض عن عمر 87 عامًا، وأسهم بكر بألحانه في تترات العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي لا تزال تذكر حتى اليوم.

9. بخيت بيومي:

توفي الشاعر والملحن بخيت بيومي في 27 فبراير عن عمر 82 عامًا، مخلفًا إرثاً من الأشعار والألحان التي تميزت بعاطفتها وقربها من الجمهور.



10. علي خليفة:

توفي الفنان علي خليفة في 15 فبراير بعد مسيرة فنية امتدت منذ الثمانينيات، وشارك في أعمال درامية وسينمائية منها زهايمر وابن القنصل.

11. محمود العلايلي:

فقد الوسط الفني محمود العلايلي نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، الذي توفي بعد صراع مع السرطان وعرف بمشاركته في بعض الأدوار الدرامية خلال حياته.