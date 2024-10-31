محافظ القاهرة: الدولة حددت خطوات واضحة لتطوير المناطق غير الآمنة

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة تولي اهتمامًا بالغًا لتطوير المناطق غير الآمنة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة والتي حددت خطوات واضحة لتطوير هذه المناطق يشمل الانتهاء من تطوير المناطق الخطرة بنهاية 2024 مع العمل بالتوازي على تحسين مستوى الخدمات وتخطيط الأماكن غير المخططة بمبدأ التنمية بالمشاركة.

وشهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بدء تشغيل "منتزه الجبخانة" الذي تم تحويله من منطقة غير آمنة إلى فراغ عام آمن للتنزه وممارسة الرياضة لأهالى منطقة عزبة خير الله بمصر القديمة والبساتين ويضم "مناطق مفتوحة– ملاعب – ملاهى أطفال – مسرح " بتكلفة تقارب 40 مليون جنيه في إطار التعاون بين محافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بمنحة متاحة من الاتحاد الأوروبي ضمن "برنامج الارتقاء الحضري والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة".

وأضاف محافظ القاهرة، أن هذا المشروع هو أحد المشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين والمحليين المتواجدين في الحدث حيث تم تنفيذ عدة مشروعات للتطوير بمنطقتي الزاوية الحمراء وعزبة خير الله واسطبل عنتر والتى تشمل تطوير الخدمات لعدد ما يقارب من مليون مواطن فى هذه الأماكن.

وأضاف محافظ القاهرة أن تمويل هذه المشروعات تم من خلال منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية الممولة من الإتحاد الأوروبي، مثمنًا علاقة الشراكة بينهم وبين الدولة المصرية ومحافظة القاهرة فى منظومة تطوير المناطق غير الآمنة.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية استمرارية المجهودات التى تقوم بها المحافظة مع شركاء التنمية من مؤسسات محلية ومؤسسات دولية لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن المحافظة ستقوم بالتعاون مع جمعية تواصل وهي إحدى الجمعيات الأهلية لإدارة المكان وتشغيله من أجل الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات للسكان بنفس الجودة في إطار رؤية المحافظة بأهمية دور المجتمع المدنى فى مشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ خطط التنمية.

يذكر أن محافظة القاهرة قامت بتنفيذ عدة مشروعات أخرى من خلال منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية الممولة من التتحاد الأوروبى بتكلفة 110 مليون جنية منها 8 مشروعات بالزاوية الحمراء (شبكة مياه شرب بشارع طلخا ومتفرعاته، تطوير كوبري مشاة عبود، توفير تجهيزات واحتياجات لعدد (2) من المدارس الحكومية، إحلال وتجديد سوق مدينة النور (سويقة عبود) والشوارع المؤدية إليه، تطوير موقف ميكروباص مدينة النور، تطوير سوق طلخا الرسمي والشوارع المؤدية إليه، تطوير الشوارع بمنطقة الاميرية البلد، تطوير فراغات ومناطق مفتوحة عامة بمنطقة الأميرية البلد).

كما تم تنفيذ 6 مشروعات بمنطقتى خير الله واسطبل عنتر (تطوير 4 أنفاق أسفل الطريق الدائري والمدخل الشرقي للمنطقة والطرق الرئيسية حول الدائري وسلالم المشاه الصاعدة للدائري، تطوير سلالم ومسارات المشاة بمنطقة المحجر، تطوير الفراغات والمناطق المفتوحة، تطوير المدخل الغربي ورفع كفاءة الطريق الغربي، تطوير خطوط المياه الرئيسية بشارع المحجر، تطوير المنظومة صحية بالمنطقة.