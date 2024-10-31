محافظ القاهرة يشهد بدء تشغيل "منتزه الجبخانة" بعد تطويره

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بدء تشغيل "منتزه الجبخانة" الذى تم تحويله من منطقة غير آمنة إلى فراغ عام آمن للتنزه وممارسة الرياضة لأهالى منطقة عزبة خير الله بمصر القديمة والبساتين ويضم "مناطق مفتوحة– ملاعب – ملاهى أطفال – مسرح " بتكلفة تقارب 40 مليون جنيه في إطار التعاون بين محافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بمنحة متاحة من الاتحاد الأوروبي ضمن "برنامج الارتقاء الحضري والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة".

شهد الحفل م . أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وايريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، وآن شو رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لمصر، وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلى الاتحاد الأوربى ، وباسم عبد الحميد مدير مديرية الإسكان ، ووائل حسن مدير مديرية الإسكان السابق وعدد من قيادات المحافظة وجمعية تواصل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا المشروع يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا، وفى إطار فاعليات محافظة القاهرة استعدادًا لعقد المؤتمر الحضرى العالمى منتصف الأسبوع القادم.