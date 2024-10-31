تعرف على موقف ثلاثي الأهلي المصاب قبل مواجهة سيراميكا بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء السبت المقبل، في أولى مواجهات الأحمر في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الذي توج به 44 مرة.

وعاد الأهلي للتدريبات مساء أمس دون راحة بعد الفوز على العين بثلاثية في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء وحصد لقب بطل كأس القارات الثلاث والتأهل لنصف نهائي بطولة الإنتركونتيننتال.

ويفقد الأهلي جهود الثلاثي محمد هاني وعلي معلول وكريم فؤاد للإصابة، فيما عاد للتدريبات كل من يوسف أيمن بعد انتهاء فترة البروتوكول الطبي الخاصة بإصابات الارتجاج في المخ، والتي تسببت في غيابه عن مواجهة العين.

كما انتظم في التدريبات خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد بشكل طبيعي، وسيخضع ياسر إبراهيم مدافع الفريق لفحص طبي غدا، ولكن الجهاز الطبي أوضح أنه يعاني فقط من إجهاد عام.