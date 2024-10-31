غدًا.. حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي على "القاهرة والناس"

يقام غدا الجمعة، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة التي استمرت فعالياتها من يوم 24 أكتوبر الماضي وحتى يوم 1 من نوفمبر المقبل، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما والفن في مصر والعالم العربي ومختلف دول العالم.

ويذاع حفل الختام على فضائية “القاهرة والناس”، وشهد مهرجان الجونة عرض العديد من الأفلام المهمة على مدار أسبوع بحضور مشاركة كبار نجوم الفن، وتم تغطية فعاليات ومؤتمرات المهرجان طوال مدة انعقاده.

كما شهد مهرجان الجونة هذا العام مشاركة 55 فيلما روائيا طويلا ووثائقيا، إضافة إلى 16 فيلما قصيرا، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.