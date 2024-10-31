ads
الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد القوات البرية الإيطالية.. شاهد

رئيس الأركان وقائد
رئيس الأركان وقائد القوات البرية الإيطالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق  كارمين مازيلو قائد القوات البرية الإيطالية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين فى مختلف المجالات.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكرى بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

من جانبه أكد قائد القوات البرية الإيطالية، حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

رئيس الأركان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة القوات البرية الايطالية القوات المسلحة