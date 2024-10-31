منها حماية القلب.. 10 فوائد صحية مذهلة لتناول القرفة صباحًا

يعد ماء القرفة المحضّر عبر نقع مسحوق القرفة في الماء المغلي من المشروبات الطبيعية الغنية بالمغذيات ومضادات الأكسدة، ويحمل هذا المشروب فوائد كبيرة للجسم عند تناوله صباحًا، على معدة فارغة، مما يجعله أحد الخيارات الصحية الشائعة لتعزيز العافية العامة.

وبحسب ما نشرته صحيفة تايمز أوف إنديا يحتوي ماء القرفة على على مركبات مضادة للميكروبات تعمل على دعم الصحة بطرق متعددة، بداية من تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، إلى تعزيز وظائف القلب والدماغ وتقليل الالتهابات ومنها ما يلي:

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يُقال إن ماء القرفة يساعد في تنظيم الهضم عن طريق تحفيز إفراز الإنزيمات الهضمية الضرورية، وهو ما قد يساهم في تخفيف مشكلات الانتفاخ والغازات والانزعاج المعوي، وتعمل القرفة على تهدئة الجهاز الهضمي، مما يجعلها فعالة في دعم الشعور بالراحة الهضمية على مدار اليوم.

تعزيز التمثيل الغذائي

أثبتت الدراسات أن القرفة تعمل على زيادة معدل التمثيل الغذائي، وهو ما يعزز من قدرة الجسم على حرق الدهون، لذلك فإن شرب ماء القرفة صباحًا يمكن أن يدعم إدارة الوزن من خلال تحسين كفاءة حرق السعرات الحرارية.

مكافحة الالتهابات

للقرفة خصائص مضادة للالتهابات، ما يجعلها مناسبة لتخفيف الآلام الناتجة عن التهابات الجسم، مثل التهاب المفاصل، وتقليل التورم.

مصدر غني بمضادات الأكسدة

تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة التي تحارب الإجهاد التأكسدي وتقلل من الأضرار الخلوية، ويساعد ذلك في حماية الجسم من الأمراض المزمنة ويساهم في تحسين الصحة العامة.

حماية القلب

يعد ماء القرفة خيارًا صحيًا لدعم صحة القلب، حيث يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية، مع زيادة مستويات الكوليسترول الجيد HDL، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقوية جهاز المناعة

نظرًا لخصائص القرفة المضادة للميكروبات، فإن شربها بانتظام قد يساعد في محاربة الالتهابات وتعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض.

دعم صحة الدماغ

هناك أدلة علمية تشير إلى أن القرفة قد تساهم في تحسين الذاكرة وتقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر، حيث يُعتقد أنها تحسن الوظائف الإدراكية وتحافظ على صحة الدماغ.

دعم فقدان الوزن

من المعروف أن القرفة تساعد في تنظيم مستويات السكر بالدم، ما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام. يمكن لذلك أن يدعم فقدان الوزن بشكل غير مباشر.

تحسين الحالة المزاجية

رائحة القرفة تمتلك تأثيرًا مهدئًا، ما قد يقلل من التوتر ويعزز الشعور بالراحة النفسية.

خصائص مضادة للميكروبات

يحتوي ماء القرفة على مواد فعّالة تساعد في محاربة البكتيريا والفطريات، مما يعزز من مقاومة الجسم للعدوى.

الآثار الجانبية المحتملة

رغم فوائد ماء القرفة فقد يسبب تناولها بجرعات كبيرة بعض الآثار الجانبية، ويمكن أن يعاني البعض من تهيج الجلد أو مشكلات في التنفس، وكذا تحتوي أنواع معينة من القرفة على "الكومارين"، الذي قد يؤدي إلى تلف الكبد إذا تم تناوله بكميات كبيرة، كما أن تناول القرفة قد يسبب انخفاضًا مفرطًا في مستوى السكر بالدم، خاصة للأفراد الذين يستخدمون أدوية السكري.