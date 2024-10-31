بالفيديو.. خبير عسكري: أمريكا تحاول عقد صفقة تهدئة من أجل الانتخابات الرئاسية فقط

قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إنّ زيارة مستشاري بايدن لإسرائيل في ظل الوضع الحالي بلبنان محاولة أمريكية لتحسين الحزب الديمقراطي في الانتخابات، بأنه يحاول الوصول إلى نتيجة في لبنان يستغلها في الداخل، لكنه يصطدم بحائط اسمه نتنياهو وحكومة يمينية متشددة.

وأضاف ملاعب، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الحكومة الإسرائيلية المتشددة فعلت في لبنان ما فعلته في غزة، وتحاول الظهور بمظهر استقبال الوفود والقيام بعقد صفقات، وهي حتى الآن لم تعقد أي صفقة في غزة بعد سنة وشهر على بداية العدوان، ويبدو أنها تسلك نفس الطريق في لبنان.

وتابع الخبير العسكري والاستراتيجي: «ما يحدث في لبنان ليس توترات لكنه عدوان كامل على مدينة مثل بعلبك، وهي مدينة أثرية عمرها 3 آلاف عام بها منطقة حجر الحبلى، لذلك، أعتقد أن هذا العدوان وهذه الهمجية ليست توترات، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه لا مفاوضات تحت النار بسبب الدعم الذي يحصل عليه من واشنطن».