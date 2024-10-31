مياه سوهاج: فحص واصلاح واستبدال 51 ألف عداد خلال عام 2024

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم فحص ملفات عدادات مياه وعدادات مصالح حكومية وفحص عدادات محطات المياه والصرف وعدادات مسبقة الدفع بالاضافة الى ضبط واصلاح عدادات المياه التى تعمل بسرعة ومعايرة عدادات المياه بمناطق معزولة "DMZ " لتقليل الفاقد وخفض المياه غير المحاسب عليها هذا بالاضافة إلى استبدال عدادات مياه قديمة بأخرى جديدة ليصبح إجمالي العدادات التي تم فحصها واستبدالها خلال تلك الفترة أكثر 51 ألف عداد مياه.

وأضاف رئيس الشركة، أن ذلك يأتي للمساهمة في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد والتأكد من رصد القراءات الصحيحة ومحاسبة العملاء على القراءات الفعلية دون الاعتماد على متوسطات الاستهلاك لتحقيق رضا العملاء، مؤكدًا ضرورة التفتيش والمرور بصفة دورية على القراء لمتابعة أعمال القراءة بالعدادات للتأكد من رصد القراءات الصحيحة ومحاسبة العملاء على القراءات الفعلية.

وقال محمد حلمي، مدير الادارة العامة للعدادات بالشركة، أنه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 تم فحص 20,500 ملف عداد مياه وعدد 2,500 عداد مسبق الدفع، و550 عداد بالمصالح الحكومية وفحص 58 عداد بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بالاضافة إلى تغيير عدد 11,500 عدادات مياه معطلة باخرى جديدة وذلك لمحاسبة العملاء على القراءات الفعلية دون الاعتماد على متوسطات الاستهلاك بالإضافة إلى ضبط واصلاح عدد 7,500 عداد بورش العدادات بالشركة، ومعايرة أكثر من 8,400 عداد بمناطق معزولة من خلال التنسيق بين إدارة التحليل الهيدروليكى وشبكات المياه وإدارة المياه غير المحاسب عليها وتقليل الفاقد لخفض المياه غير المحاسب عليها من خلال وضع خطة للحوكمة وترشيد الاستهلاك يتم متابعتها من قبل هيئة الرقابة الادارية لتقليل الفاقد مضيفا الى الرد على 9,900 شكوى مقدمة من العملاء تم الرد عليها بإجراءات الفحص الإدارية.

جاء ذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج على رفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء وتيسير الإجراءات في التعامل مع المواطنين وزيادة الأحكام على الوصلات غير القانونية والخلسة وربط كميات المياه المنتجة بكميات المياه المحاسب عليها واحتساب كمية استهلاك المياه على القراءات الفعلية وللحد من المياه المباعة تقديريا.

1000003097

1000003096

1000003095

1000003093

1000003094