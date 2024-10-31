"دمياط التجارية": البورصة منصة مهمة للشركات للوصول إلى مصادر تمويل مستدام

تنظم غرفة دمياط لقاء جديدًا مع وفد من البورصة المصرية يوم 13 نوفمبر المقبل، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البورصة المصرية وغرفة دمياط التجارية وتنمية فرص الاستثمار في محافظة دمياط.

ويأتي اللقاء بهدف استكمال ما تم الإتفاق عليه مسبقًا بين الجانبين وتوعية التجار بالفرص المتاحة، لرفع الكفاءة الاقتصادية في المحافظة وبناء شراكات استراتيجية تدعم النمو.

وأكد محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن الغرفة تسعى عبر هذا التعاون إلى تطبيق خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير المحافظة والترويج الشامل لمعارض ومنتجات دمياط، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى التجار للاستفادة من موارد المحافظة بفعالية أكبر.

وأشار فايد، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن البورصة المصرية تمثل منصة هامة للشركات التي تسعى للوصول إلى مصادر تمويل مستدام، مما يستدعي تعزيز معرفة مجتمع الأعمال بآليات وإجراءات الاستفادة منها بشكل فعّال.

وأوضح فايد، أن اللقاء المرتقب سيركز على توعية التجار والمحاسبين حول دور البورصة المصرية، مما يساهم في دعم اقتصاد المحافظة وفتح آفاق جديدة للشركات المحلية، وبالتالي تحقيق عوائد إيجابية على المجتمع المحلي ككل.

ولفت إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الجهود التي تقوم بها الغرفة التجارية في دمياط لتقديم الدعم الفني والتدريبي للشركات المحلية، حيث تُنظم ورش عمل وندوات تفاعلية تهدف إلى تأهيل كوادر الأعمال وتمكينهم من فهم أعمق للأسواق المالية. وتابع أن هذه الجهود تسهم في تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين المحلي والدولي، وتدفع بدمياط نحو تحقيق مكانة اقتصادية متميزة.

كما أوضح رئيس الغرفة أن اللقاء سيتناول التحديات التي تواجه المستثمرين في دمياط، وخاصةً في قطاع الصناعات الخشبية، الذي يعد من القطاعات الرائدة بالمحافظة، مما سيساهم في إيجاد حلول فعّالة وفتح المجال لمزيد من النمو والاستدامة الاقتصادية في دمياط.