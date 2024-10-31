الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لوجود سحب رعدية على غرب البلاد وأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب الرعدية على مناطق من غرب البلاد والتى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتزداد الأمطار غدا لتبدأ حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

كما يشهد اليوم الخميس، سقوط امطار خفيفة إلي متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وصحراء مطروح وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وتمتد خفيفة على الوجة البحرى على فترات متقطعة، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 19 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 27 للعظمي والصغرى 15 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمي والصغري 17 درجة.