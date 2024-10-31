محافظة المنيا تواصل فتح منافذ دائمة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أعلنت محافظة المنيا، عن استمرار الوحدات المحلية في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، لتوفير كافة السلع والتصدي لمحاولات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق.

وفي هذا السياق، تابع عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة ملوي، منافذ بيع السلع الغذائية بقرى تونا الجبل، لضمان توفير السلع بأسعار ملائمة وتفعيل المبادرة الرئاسية في القرى، حيث يتم عرض السلع مع لافتات بأسعار مخفضة تحت مبادرة خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



وفي مركز ديرمواس، تفقد الدكتور رجب قياتي، رئيس المركز، عددا من معارض السلع الغذائية بقرية بني حرام، مؤكدًا على تكثيف المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو غش تجاري.

كما تابع تاج أبو سداح، رئيس مركز مطاى، منفذ بيع اللحوم البلدية المذبوحة بالمجزر بقرية منبال، حيث يتم توفير اللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لدعم المواطنين، مؤكدا التوسع في فتح منافذ جديدة بالتعاون مع التموين ومنظمات المجتمع المدني، لتلبية احتياجات أهالى القرى.