المطران عطا الله حنا: ما يحدث بغزة كارثة مروعة غير مسبوقة في التاريخ البشري الحديث

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الخميس، إن المجازر مستمرة ومتواصلة في القطاع وخاصة في منطقة الشمال حيث الدمار والدماء والاشلاء منتشرة في كل زاوية من زوايا القطاع.

وأضاف: نحن نتساءل مع المتسائلين الى متى سوف تستمر هذه المأساة واهل غزة يستغيثون ويطالبون بأن تنتهي هذه المحرقة وهذه الكارثة المروعة غير مسبوقة في التاريخ البشري الحديث .

وتابع المطران حنا ان بعض الدول الاوروبية المعروفة تزود اسرائيل بالسلاح وتمدها بأدوات قتل الفلسطينيين وهي شريكة في الجريمة المرتكبة بحق شعبنا ومن يناهضون الحرب في اوروبا من قيادات سياسية وشعبية ومن مثقفين واكاديميين واعلاميين يتم التحريض عليهم واتهامهم زورا وبهتانا بمعاداة السامية، انها التهمة الجاهزة لكل من يناصر الحقوق الفلسطينية .

وأكمل، ما نشهده اليوم هو سعي هادف لاستئصال الفلسطينيين عبر الابادة ولا يجوز ان تبقى حالة الصمت والوهن العربي ولا يجوز ان يبقى العالم متفرجا على ابادة شعب وقتل نسائه واطفاله واستهدافه بهذا الاسلواب الاجرامي الذي لا يمكن تبريره وقبوله بأي شكل من الاشكال .

واختتم، نوجه التحية لكل الاحرار في العالم الذين ينادون بوقف الحرب ونتمنى ان يصل صوتهم الى اولئك الذين يتحكمون بمصائر الشعوب لكي يعملوا على وقف هذه الكارثة وهذه المآساة الغير مسبوقة في التاريخ البشري الحديث. .



