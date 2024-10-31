مبادرة بداية تقدم 1834 خدمة بيطرية خلال قوافل علاجية مجانية في المنيا

أطلقت مديرية الطب البيطري 4 قوافل بيطرية علاجية مجانية شاملة لخدمة المربين في المناطق الريفية، شملت القوافل قرى بني قمجر بمركز المنيا، ملاطية بمركز مغاغة، بني خالد بملوي، وإبوان بمطاي، وذلك في إطار فعاليات مبادرة بداية بمحافظة المنيا.

وأشار الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إلى أن القوافل قدمت 1834 خدمة بيطرية مجانية، شملت علاج 102 حالة باطنة وإجراء 16 عملية جراحية، إلى جانب رش 801 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية، كما تضمنت القوافل فحصًا باستخدام جهاز السونار وتقديم العلاج اللازم، بالإضافة إلى عمليات التلقيح الاصطناعي وتحصينات ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وفحص عينات البروسيلا.

كما ساهمت القوافل في تدريب الطلاب وحديثي التخرج من كليات الطب البيطري، تعزيزًا للمهارات البيطرية لديهم وتوسيع خبراتهم العملية، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، ودعم التنمية الزراعية في القرى الريفية بمحافظة المنيا.

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