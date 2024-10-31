السفير عاطف سالم: مصر تستعد بقوة وعمق لاستضافة المنتدى الحضري العالمي

قال السفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي، إنّ هناك استعدادا قويا ومتعمقا لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12، موضحا أنّ مصر تلعب دورا كبيرا في موضوع التطوير على مدار 10 سنوات ماضية من خلال إنشاء المدن الذكية وتطوير العشوائيات كالفسطاط والمنطقة الخديوية، إذ إنّها عبارة عن تجارب مصرية سيجرى طرحها في المنتدى الحضري لإفادة الدول الأخرى.

تبادل خبرات الدول بالمنتدى الحضري العالمي

وأضاف «سالم»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ المنتدى الحضري العالمي سيساهم في استفادة الدولة المصرية من تجارب وخبرات الدول الأخرى، مشيرا إلى أنّ المنتدى يتضمن تبادل المنافع في الشركات والمؤسسات والاستثمارات.

المنتدى يضم عروضا شفهية واستثمارية

وتابع: «المنتدى الحضري يضم الـ27 محافظة لعرض تجاربهم، كما يضم أيضا جميع رجال الأعمال، ويشمل المنتدى عروضا شفهية واستثمارية، بالتالي سوف تعرض مصر تجربتها وإمكانياتها ودورها خلال الفترة الماضية على العالم كله، إذ سيشاهد العالم كله التجربة المصرية ومدى نجاحها وكيفية الاستفادة منها».