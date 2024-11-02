الطالب العبقري| إسلام عباس يمثل مصر في نهائيات «بلاك هات ميا» للأمن السيبراني في الرياض

بالرغم من صغر عمره، إلا أنه عبقريته جعلته يواكب التطور التكنولوجي العالمي، في ظل سيطرة الذكاء الاصطناعي، وانتشار وسائل التكنولوجيا، إذ تأهل لتمثيل مصر عالميا.

إنه إسلام محمد عباس، طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، والذي قال إنه تأهل إلى مؤتمر «بلاك هات ميا»، والذي يعد أحد أكبر وأهم المؤتمرات الأمنية في العالم، والتي تعقد في دولة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وقال لـ«البوابة نيوز»، إن المؤتمر يهدف إلى جمع المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، من باحثين، خبراء، ومتخصصين من جميع أنحاء العالم، لتبادل الأفكار حول أحدث التهديدات والتقنيات في هذا المجال، ويتميز بتقديم جلسات علمية وتدريبية تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، مثل الهجمات الإلكترونية والتقنيات الدفاعية الحديثة.



وتأتي تلك المشاركة تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم، والدكتور مجدي زكريا عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، وإشراف الدكتورة شاهندة سرحان رئيس قسم علوم الحاسب بالكلية.

وأوضح «عباس» أن أبرز الفعاليات في هذا المؤتمر وهي منافسة CFT، تجمع فرق من جميع أنحاء العالم، بهدف حل تحديات متعلقة بالأمن السيبراني، ومنها التحقيق الجنائي الرقمي والهندسة العكسية والتشفير.



وأضاف أن تلك المسابقة تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يتنافس ما يقارب 250 فريقًا في مرحله النهائيات من خبراء الأمن السيبراني، وتصل قيمة الجوائز تصل إلى 187 ألف دولار، مما يعكس أهمية الحدث وحجمه.



وأشار إلى أنه خلال النسخة الأخيرة من «بلاك هات ميا» Black Hat MEA 2024، تم اختياره وفريقه «شادو» ضمن أفضل 125 فريقا، وذلك جاء عقب تنافس أكثر من 3000 فريق شاركوا في التصفيات، مما يعتبر إنجازا كبير في هذه المنافسة الشديدة، التي تجمع نخبة من فرق الأمن السيبرانى من جميع أنحاء العالم.

ويواجه خلال النهائيات التي ستعقد في الرياض، فرقا من مختلف المستويات والخبرات في هذه المسابقة الضخمة، ويمثل الوصول للنهائيات في هذه المنافسة فرصة هامة لتطوير المهارات والاحتكاك بأفضل الخبراء في المجال.

وتابع أن مؤتمر بلاك هات ميا، يعد ملتقى للشركات العالمية، مما يوفر فرصة للتواصل وبناء علاقات جديدة تسهم في تعزيز مسيرة المتخصصين والشركات على حد سواء.

https://youtu.be/B-8PL2VzePQ?si=PspTCVbjPmfY0aWA