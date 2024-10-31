3 شهداء في قصف طائرة استطلاع للاحتلال بغزة

ارتقى 3 شهداء ومصابان في قصف طائرة استطلاع للاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع الصحابة بمدينة غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

حيث يشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.