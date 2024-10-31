ads
الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

3 شهداء في قصف طائرة استطلاع للاحتلال بغزة

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتقى 3 شهداء ومصابان في قصف طائرة استطلاع للاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع الصحابة بمدينة غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

حيث يشن جيش الاحتلال مئات  الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

شهداء غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة الاحتلال