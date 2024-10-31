معرض "الأبد هو الآن".. إبداع الفن المعاصر عند أهرامات الجيزة

انطلقت النسخة الرابعة من معرض الأبد هو الآن، للفن المعاصر تحت سماء أهرامات الجيزة، بحضور 12 فنانا من الشرق الأوسط والعالم لتقديم رؤى فنية مختلفة.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا عن المعرض، جاء فيه أنه يجمع بين عراقة التاريخ وحداثة الإبداع بأعمال فنية مستوحاة من رمزية الأهرامات، لتقديم تجربة تدمج بين الماضي والحاضر.

ويضم المعرض فنانين من دول مثل بريطانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وبلجيكا، وهو ما يعكس ثراءً ثقافيا يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للإبداع.

ويسعى المعرض إلى تذويب الحدود بين الماضي والحاضر من خلال تقديم تركيبات فنية فريدة تستلهم رمزية الأهرامات وتعيد تفسيرها برؤية فنية حديثة.

واقتصر افتتاح المعرض على جولة خاصة للإعلاميين من وسائل الإعلام المحلية والدولية وأتيح لهم الاطلاع عن قرب على الأعمال الفنية المعروضة مع شروحات تفصيلية من الفنانين المشاركين حول أفكارهم وأعمالهم النحتية الضخمة.

وسجل حضورا جماهيريا واسعا اجتذب زوارا من شتى أنحاء العالم، ويتميز معرض الأبد هو الآن بتنوعه الثقافي، حيث يشارك فنانون من المملكة المتحدة وإيطاليا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وبلجيكا ولبنان وفرنسا ومصر والهند واليونان وإسبانيا، بالإضافة إلى خلفية الأهرامات وبالتالي، يشكل التاريخ العريق عنصرا تفاعليا في التجربة مما يسمح للزوار بأن يعيشوا تجربة الاستكشاف الأثري المعاصري بين الماضي والحداثة.