يسبب عدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف عن أولى منخفضات فصل الخريف

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أولى منخفضات فصل الخريف 2024، حيث يسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ بأمطار خفيفة اليوم الخميس علي غرب البلاد وتمتد الجمعة والسبت إلي باقي المناطق الشمالية بأمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت الأرصاد، إلى انه يشهد اليوم الخميس، تأثر البلاد بتكون منخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية علي مناطق من ( السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح وجنوب سلاسل البحر الاحمر تمتد خفيفة الي جنوب الوجه البحري).

وتابعت في يوم الجمعة يستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية قد تكون غزيرة أحياناً على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري) وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر علي مناطق من (جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشرقية وجنوب سلاسل البحر الاحمر) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.

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