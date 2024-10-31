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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن مبادرة "بداية".. صحة المنيا تقدم 1574 خدمة طبية مجانية بقرية حسن باشا

صحة المنيا
صحة المنيا
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ قافلة طبية مجانية فى قرية حسن باشا بمركز سمالوط ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحي والوصول بالخدمات الطبية اللازمة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجا لحياة صحية أفضل .

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم  وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومى الاثنين  والثلاثاء 28  و  29 أكتوبر، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي 1574  حالة وصرف العلاج  وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات، وقدمت الخدمات الطبية إلى 397  حالة جراحة، 417  اطفال، 274   باطنة، 58 نساء ،  44  أسنان،  125 أنف وأذن، 216 جلدية و43  تنظيم أسرة، وإجراء  237 تحليلا متنوعا و6 حالات أشعة عادية، و8  موجات صوتية، 184 كشف مبكر للضغط والسكر و خلع اسنان لعدد 9  حالات وتحويل 19 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد  200  من أهالى القرية.

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المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان خدمة طبية صحة المنيا قافلة طبية مجانية مركز سمالوط وزارة الصحة