ضمن مبادرة "بداية".. صحة المنيا تقدم 1574 خدمة طبية مجانية بقرية حسن باشا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ قافلة طبية مجانية فى قرية حسن باشا بمركز سمالوط ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحي والوصول بالخدمات الطبية اللازمة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجا لحياة صحية أفضل .



من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومى الاثنين والثلاثاء 28 و 29 أكتوبر، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي 1574 حالة وصرف العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات، وقدمت الخدمات الطبية إلى 397 حالة جراحة، 417 اطفال، 274 باطنة، 58 نساء ، 44 أسنان، 125 أنف وأذن، 216 جلدية و43 تنظيم أسرة، وإجراء 237 تحليلا متنوعا و6 حالات أشعة عادية، و8 موجات صوتية، 184 كشف مبكر للضغط والسكر و خلع اسنان لعدد 9 حالات وتحويل 19 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 200 من أهالى القرية.

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