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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

18 نوفمبر.. ماجدة الرومي تحيي حفل "الإمارات معك يا لبنان"

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
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تستعد الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة دبي الإماراتية يوم 18 من نوفمبر المقبل.

ويعد الحفل خيريا لصالح لبنان ويأتي بعنوان: "الإمارات معك يا لبنان" وتعود أرباحه للشعب اللبناني.

ومن المنتظر أن تقدم ماجدة الرومي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور منها: كلمات، بعدني بقلبك، عندما ترجع بيروت وغيرها.

ويشار إلى أن ماجدة الرومى أصدرت بيانا صحفيا عقب الغارات الإسرائيلية على لبنان واعتذرت خلاله عن إحياء حفلتين في عمان، وقالت خلاله: "لما كان الألم أكبر من أن يحتمل و المأساة أكبر من أن تتسع لها المشاعر، قررت ماجدة الرومى تأجيل حفلاتها التي كانت مقررة على جدول حفلات دار الأوبر في عمان بتاريخ 17 و 18 و 19 أكتوبر متمنية أن تعود بشائر السلام على وطننا العربى و أن يكون الله معنا ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب و تكون لنا حياة أفضل و أجمل نستحقها و يستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة و السلام".

تواصل اجتماعي نوفمبر ماجدة الرومي تحيى حفل الامارات معك لبنان