18 نوفمبر.. ماجدة الرومي تحيي حفل "الإمارات معك يا لبنان"

تستعد الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة دبي الإماراتية يوم 18 من نوفمبر المقبل.

ويعد الحفل خيريا لصالح لبنان ويأتي بعنوان: "الإمارات معك يا لبنان" وتعود أرباحه للشعب اللبناني.

ومن المنتظر أن تقدم ماجدة الرومي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور منها: كلمات، بعدني بقلبك، عندما ترجع بيروت وغيرها.

ويشار إلى أن ماجدة الرومى أصدرت بيانا صحفيا عقب الغارات الإسرائيلية على لبنان واعتذرت خلاله عن إحياء حفلتين في عمان، وقالت خلاله: "لما كان الألم أكبر من أن يحتمل و المأساة أكبر من أن تتسع لها المشاعر، قررت ماجدة الرومى تأجيل حفلاتها التي كانت مقررة على جدول حفلات دار الأوبر في عمان بتاريخ 17 و 18 و 19 أكتوبر متمنية أن تعود بشائر السلام على وطننا العربى و أن يكون الله معنا ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب و تكون لنا حياة أفضل و أجمل نستحقها و يستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة و السلام".