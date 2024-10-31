تجسيدا لواقع غزة.. نشطاء يحتفلون بالهالوين أمام السفارة الإسرائيلية في أمريكا

انتشرت مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر احتجاجات عدد من النشطاء الأمريكيين أمام السفارة الإسرائيلية، حيث احتفلوا بعيد الهالوين بأسلوب يعكس الواقع المؤلم في غزة.

استخدم المحتجون أكفانًا ملطخة بالدماء ولافتات تحمل عبارات احتجاجية، مع دمج مظاهر الاحتفال بعيد الهالوين، مما يبرز رمزية الرعب والخوف في الثقافة الأمريكية.

وحسب ما نقلته TRT World News، تظاهر بعض النشطاء السياسيون بولاية واشنطن في أمريكا في وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية، من خلال تمثيل واقع غزة الذي يشهد سيول الدماء يومًا تلو الآخر منذ العام الماضي.

توقف عن قتل الأطفال.. هكذا كانت الكلمات التي شاركها هؤلاء النُشطاء على الأرض أمام بوابة السفارة الإسرائيلية في أمريكا، احتفالًا بعيد الهالوين الذي يحييه الأمريكيون في أواخر شهر أكتوبر من كل عام.

ويعد هذ الاحتفال بالهالوين، مختلفا، ذلك لأنه اتخذ طابعًا داعمًا لأهالي وأطفال غزة خلال الحرب البائسة المستمرة لأكثر من 400 يوم من الدماء والقصف العنيف من قِبل قوات الجيش الإسرائيلي على المنازل ومخيمات النازحين.