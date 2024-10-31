تفاصيل تكريم سوسن بدر بمهرجان “VS-FILM”  للأفلام القصيرة جدًّا

يكرم مهرجان" VS-Film " للأفلام القصيرة جدا في حفل افتتاحه المقرر إقامته يوم الأحد المقبل الفنانة سوسن بدر تقديرا لمشوارها السينمائي الكبير ولدعمها المتواصل للأفلام القصيرة ولمشروعات طلبة المعاهد والأكاديميات السينمائية.

وعبرت سوسن بدر عن سعادتها بالتكريم وقالت إنها تحرص على المشاركة في مشروعات تخرج طلبة معهد السينما كنوع من الدعم ولإيمانها أن المواهب الصاعدة تحتاج لمن يأخذ بيدها في بداية مشوارها، مشيرة إلي أنها فخورة بالأفلام القصيرة التي شاركت بها وجميعها كانت مع مواهب حقيقية.

ويعقد المهرجان في صباح يومه الثاني ندوة تكريم لسوسن بدر التي حرصت على الحضور رغم إرتباطها بالسفر للمشاركة في لجنة تحكيم مهرجان البحرين السينمائي الدولي.