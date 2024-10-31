مدير مديرية التضامن بالبحر الأحمر يتفقد إدارة الشلاتين

تفقد صبري محمد عبد الحميد، مدير المديرية، التضامن الاجتماعي بالبحر الاحمر، اليوم الخميس، إدارة الشئون الاجتماعي، بمدينة الشلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر، حيث، رافقه خلال الزيارة، عبدالمبدى أحمد، مدير مركز المعلومات بالمديرية، وكرم صقر، مدير إدارة الأسرة والطفولة، حيث كان الهدف من الزيارة تفقد المشروعات الاجتماعية التي تنفذها المديرية في المدينة، وتقديم الدعم الكامل للعاملين والأهالي.

ووجه مدير المديرية، الشكر للعاملين بالادارة على جهودهم الدؤوبة التي بذلوها خلال الفترة الماضية لخدمة أهالي الشلاتين وتسهيل أمورهم، مشيداً بإصرارهم على تقديم أفضل ما لديهم في سبيل توفير خدمات تضامنية للمواطنين.

كما شدد مدير المديرية على ضرورة تذليل جميع العقبات التي قد تواجه الأهالي، مشيراً إلى أن المواطن هو محور اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي، وهدفها الأساسي هو توفير سبل العيش الكريم لكل مواطن.

وفي ختام الزيارة، عقد مدير المديرية اجتماعاً مع مديري ومشرفي الحضانات التابعة للإدارة الاجتماعية بالشلاتين. وأوضح لهم أهمية دورهم في العناية بالأطفال، مشيراً إلى أن المشرفين على الحضانات يمثلون حلقة وصل حيوية بين المنزل والطفل، ومسؤولون عن تهيئة بيئة تربوية آمنة وفعّالة تساعد الأطفال على النمو السليم والتطور.

تأتي هذه الزيارة كجزء من سلسلة من المتابعات الدورية التي تنفذها مديرية التضامن الاجتماعي لتعزيز التواصل بين العاملين والمواطنين، وضمان توفير أفضل الخدمات الاجتماعية للأهالي في مختلف مناطق المحافظة.