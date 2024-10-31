مصر ترفع حصيلتها لـ10 ميداليات بمسابقات إفريقيا المؤهلة لبطولة العالم الـ34 للرماية

رفع منتخب مصر للرماية حصيلة الفراعنة إلى 10 ميداليات خاض فيها أبطال المنتخب الوطني المصري، منافسات شرسة مع أبطال العالم، وذلك في نهائي البطولة الأفريقية العاشرة للدول للرماية والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم الـ34 للرماية علي الأطباق المروحية.

وفاز الفراعنة بالمركز الأول "فرق" فئة الناشئين، مارتن رامي، أشرف سالم، يوسف عامر، وذلك خلال منافسات البطولة الأفريقية العاشرة للرماية على الأطباق المروحية.

وجاء في المركز الثاني "فرق" فئة المفتوح، عبدالحفيظ اسماعيل عويضة، حسن القريعي، عزالدين قاسم، وفي فئة الرواد حقق كريم ديب، مراد سمعان، صابر رسلان، وجاء في فئة الرجال

هاري فارتان، ياسين عويضة، صلاح قاسم، وذلك خلال منافسات البطولة الأفريقية العاشرة للرماية.

وجاء في المركز الثالث "فرق" فئة فوق السن، ممثل فريق مصر أحمد مرسي ، مجدي عبدالفتاح، ميساك ليليكيان ، وذلك خلال منافسات البطولة الأفريقية العاشرة للرماية،

وبذلك رفعت مصر حصيلتها إلي 10 مراكز مختلفة في البطولة الأفريقية العاشرة للرماية والمؤهلة لبطولة العالم الـ34 للرماية علي الأطباق المروحية، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

تقام البطولة على الملاعب الدولية لنادي الصيد المصري بالسادس من أكتوبر، في الفترة من 28 اكتوبر وحتى 3 نوفمبر القادم، بمشاركة 300 رامٍ ورامية وناشئين وناشئات من 19 دولة من مختلف دول العالم وهم : "البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، ارمنيا، الإمارات، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة.

وتشتعل المنافسات أيام الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 نوفمبر المقبل 2024، في منافسات بطولة العالم الـ34 للأطباق المروحية (فيتاسك)، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.

وقد أكد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن هذه النتائج خلال منافسات البطولة، نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤلية وهو ما انعكس على حصيلة الميداليات في منافسات البطولة.