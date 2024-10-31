يوم المدن العالمي.. مدير مكتبة الإسكندرية: الشباب هم ثروة مصر الحقيقية

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن الاحتفال بيوم المدن العالمي يعكس أهدافا نبيلة متصلة في أربع مبادئ هامة وهي: المناخ والشباب والعمل الأهلي والاستدامة، وهو ما تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها خلال استراتيجية مصر 2030 والتي تضع الشباب في بؤرة الاهتمام فهم ثروة مصر الحقيقية.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات يوم المدن العالمي، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي (ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة) في دورته الثانية عشرة في مدينة القاهرة وذلك خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر 2024.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي والشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية.