ads
الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

يوم المدن العالمي.. مدير مكتبة الإسكندرية: الشباب هم ثروة مصر الحقيقية

الدكتور احمد زايد
الدكتور احمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن الاحتفال بيوم المدن العالمي يعكس أهدافا نبيلة متصلة في أربع مبادئ هامة وهي: المناخ والشباب والعمل الأهلي والاستدامة، وهو ما تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها خلال استراتيجية مصر 2030 والتي تضع الشباب في بؤرة الاهتمام فهم ثروة مصر الحقيقية.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات يوم المدن العالمي، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي (ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة) في دورته الثانية عشرة في مدينة القاهرة وذلك خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر 2024.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي والشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية.

الدكتور أحمد زايد مكتبة الإسكندرية احتفالية يوم المدن العالمي إستراتيجية مصر 2030 الدكتور مصطفى مدبولي