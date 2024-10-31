وفاة عريس بأزمة قلبية بعد أسبوع من زفافه في الفيوم

لا يزال موته يفجع الشباب في الفيوم، ومنذ قليل، اتشحت عزبة سليمان التابعة لقرية شكشوك، بمركز ابشواي في محافظة الفيوم، بالسواد، وذلك عقب نبأ وفاة العريس الشاب أحمد صلاح 27 عاما، جراء تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، العريس الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أسبوع من زفافه وهو في منزله بصحبة زوجته.

الخبر المفجع أصاب العائلة وجميع أهالي قريته بالصدمة وتحولت فرحتهم وتهانيهم لكلمات مواساة وعزاء ودعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد.

وقال محمد علي أحد أصدقاء الشاب أن « أحمد عاد من الخارج منذ شهرين لإتمام حفل زفافه.

وأضاف أن أحمد كان باراً بوالديه ويسعى دائماً لإسعاد من حوله، وكان معروفاً بسبقه في فعل الخير دون انتظار مقابل، وكان حريصاً على صلة الأرحام، إضافة إلى ذلك كان معروفاً بوجهه البشوش ودماثة أخلاقه، وتمتعه بالطيبة وعفة اللسان

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأبناء القرية إلى دفاتر عزاء ونعي للشاب الذي عاد بعد 6 سنوات من إحدى الدول الافريقية قبل أيام قليلة لحضور حفل زفافه، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة وأن يتغمده المولى عز وجل بواسع رحمته وأن يلهم عروسه وذويه الصبر والسلوان.