رفع 390 حالة إشغال وتحرير 23 محضر إشغال طريق بأسوان

تستكمل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن أعمالها بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات ، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

حملات مكبرة صباحية ومسائية بأسوان

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بشن حملات مكبرة صباحية ومسائية لرفع الإشغالات بنطاق حى غرب ، والتى أسفرت عن رفع 390 حالة إشغال ، وتحرير 23 محضر إشغال طريق ، وتم التحفظ على المضبوطات من الخضروات والفاكهة وإيداعها بدار المسنين .

وشارك فى فعاليات الحملة نائب رئيس المدينة محمد ممدوح ، فضلاً عن رئيس الحى ، وأيضاً العاملين والفنيين مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وبالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة الرائد عبد الرحيم مهدى وكيل القسم .

وشملت الحملات شوارع السوق السياحى وأبطال التحرير وسعد زغلول والسودانية والشارع الجديد وشرق البندر والعنانى وميدان المحطة .

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